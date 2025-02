Van traumatische val naar actie: Menno ontwikkelt rugbeschermer voor sporters

Nadat Menno met een helikopter van de piste werd gehaald en in het ziekenhuis van Innsbruck werd geopereerd, kregen hij en zijn familie slecht nieuws: zijn ruggenwervel was verbrijzeld, en herstel leek uitgesloten. Maar eenmaal uit de narcose bleek er toch een sprankje hoop, hij voelde toch nog iets in zijn benen. Het bleek een incomplete dwarslaesie te zijn. Maar hoe ga je om met zulk nieuws? De emotionele impact volgt pas later. "De volgende dag daalt het in en kun je met zijn allen wel een potje janken. Maar dat is ook gezond denk ik."