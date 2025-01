Huisarts die zijn ex-vrouw en partner mishandelde hoeft niet de cel in

In de periode tussen februari en augustus van 2021 mishandelde De V. zijn echtgenoot door haar onder andere te slaan, te schoppen en te duwen. Ook gebruikte hij psychisch geweld door, in zijn rol als huisarts, het slachtoffer te dwingen ADHD-medicatie te slikken, terwijl ze geen ADHD heeft. Ook dreigde hij met zelfmoord en zou in haar medische dossier schrijven dat ze psychische problemen heeft.

Tijdens de inhoudelijke behandeling werd er een video getoond waarop te zien is hoe hij in 2023 zijn huidige partner mishandelt door haar een klap in het gezicht te geven. Ook heeft zij op een ander moment in de auto een klap in het gezicht gekregen, met een bloedneus tot gevolg.

Intieme terreur en positie huisarts misbruikt

Uit het strafdossier komt volgens de rechtbank het beeld naar voren van intiem terreur: 'huiselijk geweld dat wordt gekenmerkt door een patroon van controle en dwang door het intimideren, vernederen en gebruiken van fysiek geweld richting de partner'. De rechtbank rekent hem dit zwaar aan.

Ook heeft hij in de ogen van de rechtbank zijn positie als huisarts misbruikt, omdat hij zijn ex-vrouw en partner psychisch heeft mishandeld. "Van een huisarts wordt verwacht dat hij zorg verleent aan kwetsbare personen, maar de verdachte heeft zijn beroep juist gebruikt om het slachtoffer onder druk te zetten", zo stelt de rechtbank.

Niet terug de cel in

De rechtbank heeft bij de uitspraak rekening gehouden met de door deskundigen vastgestelde narcistische persoonlijkheidsstoornis van de man. Net als de eis van het Openbaar Ministerie legt de rechtbank De V. een gevangenisstraf op van 250 dagen, waarvan 141 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al 109 dagen in voorarrest heeft gezeten hoeft de man niet terug de cel in.

De hoop van de rechtbank is dat deze voorwaardelijke celstraf een stok achter de deur is, zodat hij niet weer de fout in gaat.

Daarnaast moet de man een taakstraf van 60 uur uitvoeren, terwijl het OM een taakstraf van 120 uur eiste.

De man krijgt een contactverbod met zijn ex-vrouw en hij mag niet in de buurt van haar woning mag komen. Ook moet hij verplicht in behandeling voor zijn persoonlijkheidsstoornis.