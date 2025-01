Negentig cobra's met de kracht van een handgranaat in een woonhuis in Zandvoort

De cobra's, negentig in totaal, lagen opgeslagen in een woning en een schuur in de Catharina van Rennesstraat in de badplaats. Door de inbeslagname denkt de politie verkoop, overlast en een eventuele explosie te hebben voorkomen.

'Kracht van een handgranaat'

De cobra's, die op 5 oktober zijn ontdekt, zijn inmiddels vernietigd. Een woordvoerder van de politie benadrukt de hevigheid van dit type illegaal vuurwerk. "Ze hebben de kracht van een handgranaat. Die wil je niet in huis hebben."

Met de jaarwisseling in aantocht gebruikt de politie de ontdekking om mensen te vragen alert te zijn op illegaal vuurwerk. "Heb je het vermoeden dat iemand het heeft of verhandelt? Meld het", aldus de woordvoerder.