112-blog | Ouders die baby ontvoerde aangehouden • A10 bij Amsterdam-Oost dicht door brandende vrachtwagen

25 oktober 2024, 16.49 uur

De Wijkertunnel op de A9 richting Alkmaar is dicht. Dit komt door twee opeenvolgende ongelukken, waarbij in totaal zeven auto's betrokken waren. Het ging om een kopstaartbotsing en een kettingbotsing. Een persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat via X weten dat zeker vijf voertuigen meegenomen worden door een berger. Het verkeer kan omrijden via de Velsertunnel. Het is nog niet duidelijk wanneer de Wijkertunnel weer opgengaat.

Volgens de ANWB staat er momenteel een file van zo'n twaalf minuten vanwege het ongeluk. Op dezelfde weg staat bij knooppunt Diemen - Amstelveen ook een file, van zo'n 30 minuten. Ook dit heeft te maken met het ongeluk in de Wijkertunnel.