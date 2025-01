Meisje (14) op fatbike overreden door bestelauto in Amstelveen

Het ongeval vond plaats bij een oversteekplaats voor fietsers, maar wat er precies misging kan de politie nog niet zeggen. Wel staat vast dat het 14-jarige slachtoffer ook bekneld heeft gezeten onder de Volkswagen Caddy die haar aanreed.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren kan de politie nog niet zeggen. Op foto's is te zien dat de auto enkele meters voorbij de oversteekplaats tot stilstand is gekomen. De fatbike van het meisje ligt naast de auto. Hoe zwaar haar verwondingen zijn kan de politie op dit moment ook niet kwijt, maar ze was wel bij kennis toen ze naar het ziekenhuis werd vervoerd.