Hoornse botenbouwer komt met onverwoestbaar amfibievoertuig

Een amfibievoertuig is niet nieuw. Toch denkt Tideman dat er een markt is voor zijn creatie. Juist omdat het gemaakt is van High Density Polyethylene (HDPE). Recyclebaar en duurzaam. "Het is hetzelfde materiaal als je kliko thuis. Dat is onverwoestbaar."

Zonder problemen de rotsen op varen

En daarmee is het geschikt als werkboot stelt de botenbouwer. "Het is echt bedoeld voor mensen die hun geld op het water verdienen. Zelfs als je per ongeluk op de rotsen vaart, of op een strekdam bijvoorbeeld, dan kan je gewoon verder varen. Want hij gaat niet kapot."