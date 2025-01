Celstraf voor man die collega van zijn ex-vrouw neerstak: "Ziekelijke jaloezie"

Het bezoek van G. aan het huis van zijn ex-vrouw in Hoorn duurde slechts drie minuten, maar de gevolgen zijn enorm. Voor het slachtoffer, maar ook voor het gezin van de dader.

Het begon met een woordenwisseling, die dag in november 2023, enige momenten later volgde een steekpartij. Het slachtoffer werd meerdere keren gestoken in zijn rug, oksel en buik. Hij overleefde het geweldsincident ternauwernood, vooral omdat hij zelf naar het ziekenhuis is gereden. Hij was door een slagaderlijke bloeding liters bloed verloren en kampte onder meer met een klaplong.

'Twee keer geprikt'

Volgens de Zaandammer ging er een worstelpartij op de grond aan vooraf. "Ik herinner mij dat ik hem twee keer heb 'geprikt', om hem van mij af te krijgen. In een reflex. Het werd zwart voor mijn ogen. Het was niet mijn bedoeling om hem iets aan te doen."

Het slachtoffer, een man van 107 kilo met 11 jaar kickbokservaring, verklaarde dat de Zaandammer een mes pakte en begon te steken, terwijl hij nog op een stoel zat. Toen hij wilde vluchten, werd hij nog in zijn rug gestoken. De ex-vrouw had gezien dat het slachtoffer zich had verweerd door de stoel in de lucht te houden, zo verklaarde ze tegenover de politie.

Over de relatie tussen het slachtoffer en de ex-vrouw van de man ontstond tijdens de rechtszaak onduidelijkheid. Volgens de advocaat van G. was het duidelijk dat de twee een relatie hadden, terwijl het slachtoffer verklaarde dat ze collega's waren.

'Ziekelijke jaloezie'

De officier van justitie benadrukte twee weken geleden tijdens de rechtszaak de ernst van de situatie. "Het slachtoffer moest de ziekelijke jaloezie van deze man bijna met de dood bekopen, omdat G. ook na de scheiding de controle wilde houden over zijn ex-vrouw. Alleen omdat de verdachte niet wil dat er andere mannen in de buurt van zijn kinderen komen. De verdachte liep potentieel levensbedreigend letsel op en mag blij zijn dat het zo afliep. En waarom? Hij is een totaal willekeurig slachtoffer."

De Noord-Hollandse rechtbank heeft G. veroordeeld tot vijf jaar cel, lager dan de strafeis. Het Openbaar Ministerie (OM) had een gevangenisstraf van zes jaar geëist. De rechter stelt nu: "Slechts door snel handelen van het slachtoffer zelf is erger voorkomen. Dit is een zeer ernstig feit, dat heeft geleid tot ernstig letsel dat zonder medisch ingrijpen zonder enige twijfel het overlijden van het slachtoffer tot gevolg zou hebben gehad."