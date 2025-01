Protest en forse kritiek op crisis rond statushouders, maar wethouder Slettenhaar blijft

"Het is de hoogste tijd voor u als gemeenteraad om de regie te pakken", zegt inspreker Tanja Beentjes aan het begin van de raadsvergadering. "Volgens ons als inwoners betekent dit dat de heer Slettenhaar zijn positie als wethouder neerlegt en dat de VVD de kans krijgt een nieuwe bekwame wethouder aan te leveren."

Forse kritiek op handelen

In het daarop volgende debat naar aanleiding van het vertrek van GroenLinks uit de coalitie, kreeg wethouder Slettenhaar forse kritiek te verduren. Verschillende partijen halen voorbeelden aan waarbij de wethouder tekort zou zijn geschoten of fouten zou hebben gemaakt. Uiteindelijk dienen D66, PvdA en De Vrije Lijst een motie van wantrouwen in.

Maar daar is te weinig steun voor, de motie wordt met 11 stemmen voor en 14 tegen weggestemd. Daardoor blijft wethouder Slettenhaar en is de terugkeer van GroenLinks in de coalitie nihil. Hoe de coalitie wel verder gaat, is nog onduidelijk.