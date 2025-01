Autodieven nog steeds actief in Kennemerland: veel autospiegels gejat

Bij een garage in Haarlem, waar veel Duitse auto's gerepareerd worden, merken ze ook dat er een toename is van de diefstal van auto-onderdelen. "Het is net een zwerm. Ze begonnen in Amsterdam, daarna Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Heemstede. Ook in Hoofddorp zijn ze actief, hoorde ik", vertelt een medewerker van de garage. "Als de politie waakzamer wordt, verkassen ze gewoon naar een andere plaats."

'Stof in spiegels gebruikt voor productie harddrugs'

De afgelopen weken plaatste hij twaalf keer nieuwe autospiegels. "De spiegels zijn op zichzelf niet zo bijzonder. Maar ik hoorde dat ze de stof die erin zit, elektrolyt, voor de productie van harddrugs kunnen gebruiken. De stof die ervoor zorgt dat je spiegels verkleuren als een achterligger met zijn lampen erin schijnt."

Hij merkt dat het vooral Duitse merken zijn waar de dieven interesse in hebben. "Ze halen soms alle apparatuur uit de auto en verkopen die op Marktplaats. De straffen in Nederland zijn gewoon veel te mild. Binnen een paar dagen staan ze weer op straat en gaan ze, in afwachting van hun rechtszaak, gewoon door."

De dieven hebben niet alleen de auto-eigenaren ermee, maar uiteindelijk ook de garages, denkt de medewerker. "Wat ik jammer vind, is dat de betrouwbaarheid van die auto's achteruit gaat. Mensen schaffen dan liever een andere aan als ze weten dat dit gebeurt."

Tekst loopt door na de foto.