NH Helpt zoekt kerstkanjers: vrijwilligers die in jouw buurt het verschil maken

Voor June Hoogcarspel is het inmiddels bekend terrein: al jaren helpt ze luisteraars via haar dagelijkse radioprogramma’s en ook op televisie heeft ze zich de laatste jaren ingezet. Vrijwilligers hebben haar bijzondere aandacht: “We kunnen niet zonder ze. Zij zijn de drijvende krachten die zich onvoorwaardelijk inzetten.” Isabella Prins deelt die mening: “En dat doen ze belangeloos. Ze vragen er nooit iets voor terug.”

Isabella trekt regelmatig de provincie in voor het televisieprogramma NH Helpt, waar veel van haar reportages draaien om het vinden van vrijwilligers. “Het lijkt steeds moeilijker te worden om vrijwilligers te vinden, dus ik heb veel bewondering voor degenen die zich wél inzetten. Ze nemen vaak meteen veel taken op zich bij allerlei organisaties”, vertelt ze.

Kerstkanjers gezocht

De decemberactie van NH Helpt draait om het waarderen van de stille krachten in de Noord-Hollandse samenleving. June, Isabella en Rachel roepen de mensen in de omgeving van vrijwilligers op om deze bijzondere personen aan te melden, omdat zij het beste kunnen inschatten hoe waardevol hun werk is. "Vooral de omgeving vindt iemand bijzonder. De vrijwilliger zelf vindt het vaak vanzelfsprekend wat ze doen", legt Rachel Morssink uit, die onlangs bij het NH Helpt-team kwam met haar zaterdagse radioprogramma dat specifiek gericht is op hulpvragen.

"Er zijn zoveel mensen die hun stinkende best doen in Noord-Holland", zegt Rachel. "Ik kan er zo al een paar bedenken die echt een Kerstkanjer zouden kunnen zijn. En er zijn er natuurlijk nog veel meer. Ik kijk enorm uit naar alle mooie aanmeldingen die we gaan ontvangen."

Isabella en June beamen dit volmondig: "Het is fantastisch om deze mensen in het zonnetje te kunnen zetten!"