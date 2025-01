Vrouw (37) overleden in opvanghuis Leger des Heils in K-buurt, politie gaat uit van misdrijf

De politie kreeg rond 18.00 uur een melding binnen van een incident bij het opvanghuis. De agenten die ter plaatse kwamen troffen de vrouw onder verdachte omstandigheden aan. Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De 49-jarige verdachte is ter plekke aangehouden in het opvanghuis door de politie. De politie onderzoekt wat zijn rol is bij het incident. Het opvanghuis is een beschermd wonen-project voor mensen met verslaving of psychiatrische problemen.

De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord rond de tijd van het incident om zich te melden voor het onderzoek.