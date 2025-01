Ondanks tegenslagen toch feestelijke jubileumtour van legendarische 50-jarige band Nits

Jonge jongens in hagelwitte T-shirts op een klein podium ergens in Brabant. Ze spelen met volle energie hun hoekige, eenvoudige popliedjes, destijds bekend als New Wave. Zo begonnen The Nits in de jaren zeventig. Later schrapten ze de 'The' in de bandnaam.

"Wij zetten ons af tegen de bombastische, symfonische muziek die toen populair was," vertelt drummer Rob Kloet. "Wij hielden het simpel. Ook in de vormgeving van de platen. Henk was een groot Mondriaan-liefhebber." Nu, vijftig jaar later, staan Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert Jan Stips—die zich begin jaren tachtig bij de band voegde—nog steeds op het podium. Het haar is inmiddels grijs, de muziek rustiger, meer ingetogen en theatraler, maar het speelplezier spat er nog steeds vanaf. "We hebben nog steeds gezonde spanning voordat we het podium opgaan. Dat hoort er gewoon bij," zegt Rob.