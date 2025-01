Twee medeverdachten in zaak Jimmy Schepers niet meer verdacht van doodslag

De 21-jarige Jimmy Schepers was getuige van een grote vechtpartij op het festival eind mei vorig jaar. Rond 21.00 uur werd zijn vriendengroep aangevallen door een groep jonge mannen. Toen Jimmy de ruzie probeerde te sussen werd hij aangevallen. Verwondingen door schoppen, slaan en meerdere messteken werden hem uiteindelijk in het ziekenhuis fataal.

De twee medeverdachten werden tot vandaag verdacht van medeplichtigheid van de dood van Jimmy Schepers. Maar dat trekt het OM nu in. Alleen Derzik H. wordt nog verdacht van doodslag.

Drie weken eerder in Zaandam

Derzik H. werd ook verdacht van een ander steekincident, op een dancefeest in Zaandam een paar weken voor Solid Grooves. Daar werd een Britse toerist gestoken. Vandaag is duidelijk geworden dat H. niet meer vervolgd wordt in deze zaak. Het OM zou nog met het Britse slachtoffer moeten praten, maar omdat hij er mentaal erg slecht aan toe is en heeft aangegeven niet meer te willen verklaren, vervalt de vervolging.

Brigitte Roodveldt, advocaat van zowel de familie Schepers als van de Britse man: "Hij heeft zo veel trauma's dat dit hem niet lukt."

Alles opnieuw beleven

Tijdens de zitting van vandaag zit de zaal vol met nabestaanden van Schepers. Net als bij eerdere zittingen staat een foto van Jimmy Schepers op de tafel van de advocaat van de familie Schepers. "Voor de familie is het het heftigst dat de andere twee mannen niet meer van de dood van hun Jimmy worden verdacht. Zij hebben volgens hen net zo goed bijgedragen aan zijn dood."

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint op 25 november, anderhalf jaar na de steekpartij. "Dan komt alles weer terug en moet de familie alles opnieuw aanhoren. Dat wordt heel zwaar." Volgens Roodveldt zullen waarschijnlijk zo'n vijf mensen - vrienden en familie van Jimmy - hun spreekrecht gebruiken.