Zorgboerderij Willem en Kathalijne groeit uit haar voegen, dus uitbreiding noodzakelijk

Vriendelijke begroetingen op een bedrijvige donderdagochtend. Het is een gezellige, georganiseerde chaos op het terrein van Willem en Kathalijne in Venhuizen. Vijftien deelnemers zijn er aan het werk. Het gaat om cliënten met een verstandelijke beperking, maar ook om mensen die kampen met dementie, zenuwaanaandoening MS, of mensen die heel eenzaam zijn. "Die zie je echt opbloeien als ze hier zijn. Dat is geweldig om te zien."

Hier zitten twee cliënten walnoten te sorteren, daar maken twee anderen een deur uit een plaat hout. Binnen, in de boerderij, worden appels geschild. Heel veel appels. "Onder meer voor onze eigen jam en appelmoes", weet Willem Koopman. In de winkel zijn huisgemaakte producten te koop en natuurlijk ook de zelfgemaakte pindakaas. Trots laat hij zijn - in West-Friese grond geteelde - pinda's zien. "Gaaf toch?!"

Gouden greep

Zo'n zeven jaar geleden begonnen Willem en Kathalijne met 't Radje. Zij afkomstig uit de zorg, hij met een achtergrond in de zaadveredeling. Een gouden greep, bleek het. "We begonnen met één deelnemer, nu hebben we er in totaal 23 en we gaan naar dertig. Per dag kunnen we er vijftien ontvangen. Daarmee zitten we aan onze max."

Tekst gaat verder onder de foto.