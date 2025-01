Media Mile had dé attractie van Hilversum moeten worden, het werd een flop, de zuilen zijn nu ook weg

Vrijdagochtend vroeg zijn de eerste stappen gezet om de ooit veelbelovende Media Mile uit Hilversum te laten verdwijnen. De lichtgevende zuilen zijn afgezet en de grond eromheen is weggegraven, waardoor het weghalen vlot kan verlopen.

De mediageschiedenis van Hilversum

De gemeente Hilversum maakte vorig jaar in juli bekend dat de Media Mile ging verdwijnen. De route, bestaand uit vier verlichte zuilen met een QR-code en gele bakstenen, was bedoeld om de mediageschiedenis van Hilversum uit te lichten en bezoekers aan te trekken. Helaas bleef het succes uit, en de bezoekersaantallen bleven ver onder verwachting, wat de gemeente uiteindelijk deed besluiten om het project te stoppen.

Maar ruim een jaar later stonden de zuilen nog steeds langs de weg. In november liet de gemeente weten te moeten wachten op toestemming van netbeheerder Liander en dat een personeelstekort bij Liander verdere vertraging veroorzaakte. De gemeente liet begin deze maand weten dat de Media Mile-zuilen deze vrijdagochtend eindelijk verwijderd gingen worden.

Weinig succes met duur prijskaartje

In 2018 werd de Media Mile met veel tamtam geopend door de toenmalige mediawethouder Wimar Jaeger, die hoopte dat de route duizenden bezoekers naar Hilversum en het Mediapark trekken zou trekken. Hiervoor is flink in de buidel getast: het project kostte minstens 250.000 euro.

Al snel kwam er echter kritiek op de interactieve route. De informatie die werd gegeven via de QR-codes was oubollig, het sprak jongere bezoekers niet aan en de gehoopte bezoekersaantallen werden nooit gehaald. Daarnaast waren de zuilen regelmatig het doelwit van vandalen en de onderhoudskosten waren veel te hoog. Kers op de taart was toen de route op nationale tv werd behandeld in het satirische consumentenprogramma Kanniewaarzijn.

Het besluit om het project te beëindigen kwam daarom niet als een verrassing. Toch hangt ook aan de sloopkosten een prijskaartje van 17.000 euro, wat het einde markeert van een duur, maar weinig succesvol project.