Waarom is het zo mistig de laatste dagen?

Vanmorgen wordt het 'nogal wat zoeken naar het zonnetje', zoals weerman Jan Visser aangeeft. Hier en daar kan er ook nog een enkele bui vallen. Later op de dag trekt de regen weg en blijft het droog, met af en toe een glimp van de zon. De temperatuur loopt op naar een zachte 18 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Doodnormale situatie

Komende nacht wordt het mistig in de provincie, maar volgens Visser zal die mist zaterdagochtend snel oplossen. De dag blijft droog, met geregeld zon en zelfs een nog wat hogere temperatuur tot 19 graden. Tegen de avond neemt de kans op een buitje weer wat toe.

Op zondag daalt de temperatuur iets naar zo'n 15 graden, en er kan af en toe wat regen vallen. Volgende week zal het overwegend droog zijn met af en toe zon, verwacht Visser. Wel is er kans op nachtelijke en ochtendmist, dus ochtendreizigers moeten rekening houden met minder zicht op de weg.

De hele week ontwaakt de provincie al in mist, is er iets aan de hand? Nee, zegt Visser resoluut. "Het is een doodnormale situatie. Het is eind oktober, rustig hogedrukweer, langere nachten en minder zonkracht. Dan krijg je soms mist die wat langer blijft hangen."