Amsterdamse arts op een missie: Simen (27) herstelt zicht in afgelegen gebieden in Kenia

"Niet voor een vakantie", vertelt hij op NH Radio. "Maar om de bevolking daar te helpen met staaroperaties." In tegenstelling tot de stedelijke gebieden in Kenia, is er in het Noorden van Kenia, een van de moeilijkst bereikbare regio’s, nauwelijks tot geen toegang tot dit soort zorg. Samen met de Health Yetu Foundation, opgericht door een groep jonge Amsterdamse artsen, zet Simen zich in voor medische zorg in de moeilijkst bereikbare regio’s van Kenia. "Want dat zijn nou precies de plekken waar staar heel veel voorkomt."

Vandaag reist het team naar Nairobi, waar ze hun Keniaanse collega’s ontmoeten. Daar laden ze met z'n allen spullen in en maken ze zich klaar voor een meerdaagse tocht richting het noorden. "Ik heb m’n pillen tegen wagenziekte alvast ingepakt", grapt Simen. Het is zijn achtste keer dat hij naar Kenia reist voor deze missie, inmiddels weet hij wel wat hij moet verwachten.