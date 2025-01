Jo krijgt 400 euro aan onterechte boetes na uitbreiding betaald parkeren

Uitgebreide reactie woordvoerder wethouder Melanie van der Horst

"In de eerste twee weken na de ingang van betaald parkeren in Zuidoost zijn er waarschuwingsflyers uitgedeeld om mensen te laten wennen aan het nieuwe systeem van betaald parkeren. Er werden geen parkeerbonnen opgelegd. Helaas is er in dit kleine gedeelte van de straat aan de achterkant niet goed gegaan, waardoor er hier toch parkeerbonnen zijn uitgeschreven. Wij vinden het erg vervelend dat dit is gebeurd en hebben besloten om de parkeerbonnen die zijn uitgeschreven, te vernietigen.

In juli hebben bewoners in het betreffende gebied een brief ontvangen waarin werd aangegeven dat vanaf 7 oktober betaald parkeren van kracht zou zijn. Hierin stond ook wat zij moesten doen om een parkeervergunning aan te vragen. Daarnaast hebben we posters opgehangen op 60 ontmoetingsplaatsen, radiocommercials uitgezonden op Radio Mart en Recogin in meerdere talen, en advertenties geplaatst in huis-aan-huiskranten en in de Amsterdamse krant. Er waren ook grote aankondigingsborden in de wijken, en de parkeerautomaten waren voorzien van informatie over de invoering van betaald parkeren.

Op 7 oktober hadden alle blauwe lijnen moeten zijn verwijderd. Helaas is er in dit specifieke geval iets misgegaan, waardoor een deel van de blauwe lijnen nog zichtbaar is. Deze lijnen zijn niet meer geldig, en we hebben inmiddels opdracht gegeven om deze alsnog te verwijderen. We controleren daarnaast of er op andere locaties ook nog blauwe lijnen zichtbaar zijn.

Er is in juli een bewonersbrief gestuurd naar alle bewoners in het gebied waar betaald parkeren per 7 oktober is ingevoerd. Het kan voorkomen dat er op individuele adressen iets is misgegaan met de bezorging van deze brief, helaas is het niet mogelijk om dit per adres na te gaan.

Wanneer de bewoners nog geen vergunning hebben aangevraagd, is het advies dit zo snel mogelijk te doen. Dat kan eenvoudig via www.amsterdam.nl/parkeren/parkeervergunning/parkeervergunning-bewoners. De bewoners die in deze straat in de waarschuwingsperiode van 7 t/m 20 oktober een parkeerbon hebben ontvangen, komen we tegemoet. Deze parkeerbonnen worden vernietigd.

De blauwe lijn wordt zo snel mogelijk alsnog weggehaald. Tot die tijd zullen we voor het gedeelte waar de blauwe lijn nog staat geen boetes uitdelen."