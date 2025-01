Lees terug: dapper AZ verliest nipt van Spurs, Ajax zet Qarabag eenvoudig opzij

Welkom in ons liveblog! Hier houden we je op de hoogte van de Europese voetbalavond van onze twee Noord-Hollandse clubs. Ajax gaat op bezoek bij Qarabag en AZ speelt in Londen tegen Tottenham Hotspur. Tips of vragen? Mail naar [email protected].

18.45 uur Qarabag - Ajax 0-3

21.00 uur Tottenham Hotspur - AZ 1-0