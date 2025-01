Fietser gewond bij aanrijding door bestelbus op beruchte rotonde Aalsmeer

Het ongeluk gebeurde rond 13.05, vertelt een politiewoordvoerder. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Er gebeuren geregeld ongelukken op de rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg, die een paar jaar geleden is heringericht. Sindsdien liggen er op Burgemeester Kasteleinweg vijf rotondes.

Complexe rotondes

Bij vier van die rotondes rijdt de bus dwars over de rotonde, wat betekent dat fietsers en automobilisten soms voor een naderende bus moet stoppen. Fietsers mogen bovendien in beide richtingen gebruikmaken van de fietspaden rond de rotondes. Automobilisten die de rotonde op- of afrijden, moeten daarom rekening houden met verkeer van twee kanten.

Een onderzoeksbureau concludeerde eerder dat de rotondes zo complex zijn, dat het moeilijk is om alle regels na te leven, zelfs als je wel die intentie hebt. De gemeente Aalsmeer besloot daarop de nodige aanpassingen door te voeren, waaronder het aanbrengen van extra markeringen en een verplichte stop voor de bussen voordat ze de eerste rotonde oprijden.