Man definitief 15 jaar cel in voor doden Sumanta Bansi: "Laat hem daar maar rotten"

Een jaar geleden werd Manodj B. (44) ook in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens het Hof heeft de man Sumanta in 2018 met zes messteken om het leven gebracht. De vrouw die bij zijn gezin inwoonde vanwege een studie, en die op dat moment zwanger van hem was.

Sumanta ruim 4 jaar spoorloos verdwenen

Het lichaam begroef hij even verderop in Hoorn aan de rand van industrieterrein Hoorn 80. Pas na zijn eerste veroordeling in 2022 wees hij de politie aan waar de vrouw begraven lag. Zelf sprak B. in hoger beroep van zelfverdediging. Het zou Sumanta zijn geweest die hem eerst wilde aanvallen met het mes.

Na zijn veroordeling stapte Manodj B. naar de Hoge Raad. Daar ging het er niet meer over of er sprake was van zelfverdediging. Maar volgens zijn advocaat zou onder meer zijn bekentenis moeten leiden tot een lagere straf. Toch concludeerde de Hoge Raad dat er geen reden was om de eerdere veroordeling te vernietigen. En daarmee moet B. definitief zijn straf uitzitten.