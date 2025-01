Een icoon verdwijnt: Haarlemse Bison Bowling gaat na 55 jaar verhuizen

Het bowlingcentrum zit al sinds 1969 op de hoek van de Orionweg en de Westelijke Randweg. Heel wat Haarlemmers hebben er uren doorgebracht om te bowlen of te feesten. Het centrum is nog altijd erg populair onder de plaatselijke jeugd. Kort voor openingstijd op deze vrijdagmiddag hangen al tientallen scholieren rond op de parkeerplaats. Of ze ook echt komen bowlen of alleen willen 'hangen', is onduidelijk.

In 2017 werd al duidelijk dat Bison moest verhuizen, nadat de grond was verkocht aan een vastgoedbedrijf. Het plan was in eerste instantie om er een supermarkt te bouwen, met woningen erboven. Maar de gemeenteraad haalde daar een streep door omdat er voldoende supermarkten in de buurt zijn. In 2026 start de bouw van een woontoren, zonder supermarkt dus.

Toekomst eindelijk duidelijk

Mede-eigenaar Marco Nederstigt is blij dat de toekomst nu eindelijk duidelijk is. "We moesten eigenlijk al in 2020 vertrekken, maar corona gooide roet in het eten. Mijn partner en ik zijn sinds juli vorig jaar volledig eigenaar van Bison. We hebben er de afgelopen vijftien maanden hard aan getrokken."

Volgens Nederstigt moeten vaste gasten van het centrum aan de Orionweg zich direct thuis voelen op de nieuwe plek. "Het wordt heel herkenbaar. We nemen de gezelligheid mee naar de nieuwe plek. Bison is straks nog meer bowlen, eten, drinken en dansen onder één dak."

