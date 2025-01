Bewoner lag twee jaar dood in woning, ondanks meldingen buurtbewoners

De eerste melding kwam begin 2023 binnen, vertelt een woordvoerder van woningcorporatie Eigen Haard aan AT5. Een buurtbewoner vermoedde dat de bewoner van de sociale huurwoning in het buitenland zat. De woordvoerder zegt dat er gekeken is of er 'iets vreemds' aan de hand was. Zo werd er gekeken of er meer meldingen waren, maar dat bleek niet zo te zijn. Ook werd de huur netjes betaald.

Geen verder onderzoek

Er was daarom geen aanleiding voor verder onderzoek, zegt de woordvoerder. Ook was het volgens Eigen Haard niet nodig om bij de woning aan te bellen.

In september van dit jaar kwam er weer een melding binnen van een buurtbewoner. Er waren vermoedens dat de bewoner in het buitenland zat. De gemeente had een paar weken nodig om dat uit te vinden, en kwam er uiteindelijk achter dat het niet zo was.