3000 kinderen straks zonder theaterles in 'meest kinderrijke wijk van Europa'

Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) gaf de aanvraag van TIJ een positief oordeel. De subsidies worden uitgedeeld op basis van een puntensysteem: hoe meer punten je krijgt, hoe hoger je op de lijst bij de gemeente komt te staan. De gemeente kent dan van boven naar beneden de subsidie toe tot het geld op is. Door geldgebrek bij de gemeente valt de theaterclub net onder de zaaglijn.

Afgezonderd

Zo lopen de regels nu eenmaal, zou je kunnen stellen. "Dat snap ik ook", vertelt De Groen - Schram. "Maar IJburg en Zeeburgereiland zijn echt andere plekken dan bijvoorbeeld Watergraafsmeer of Oud-Oost. Kinderen moeten echt tientallen minuten fietsen om naar de stad te komen, en over de grote brug is voor veel van hen te gevaarlijk om alleen te doen."

Ook Jan-Bert Vroege van het dagelijks bestuur in stadsdeel Oost is het daarmee eens. IJburg is de meest kinderrijke wijk van Europa, en de komende jaren groeit het gebied alleen nog maar meer. De Groen - Schram: "En dan zonder cultuur in zo'n deel van Amsterdam, dat kan echt niet in mijn ogen."

Een andere manier van geld binnenhalen

Het stadsdeel kan tot eind dit jaar geld aan de school geven, ruim veertig duizend euro kwam al hun kant op. Maar volgens Vroege kan er niet structureel geld naar TIJ: "Daar hebben wij de middelen niet voor. We hebben nog tientallen andere subsidies."