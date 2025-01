Zandvoort krijgt de eerste strandlift van Nederland, maar nog niet komende zomer

Hendriks denkt dat de aanleg van de strandlift voor het volgende strandseizoen niet gaat lukken. Omdat er vergunningen aangevraagd moeten worden. En er volgt ook nog een overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Want je mag niets aan de kust veranderen, zonder toestemming van het hoogheemraadschap. Daar gaat dus tijd overheen. Mogelijk dat het dan eind 2025 wel zover is.

Maaike Koper heeft al onderzoek gedaan en denkt dat de eerste strandlift van Nederland voor 100.000 euro te realiseren is. Ook daar is Hendriks niet helemaal zeker over. Er moet waarschijnlijk eerst een onderzoek komen naar waar en hoe er een lift kan worden geplaatst.

'Strandafgangen te steil'

Martijn (50) uit Zandvoort is zijn hele leven aan een rolstoel gebonden. En gaat niet zo vaak naar het strand. "De afgangen naar de paviljoens zijn vaak steil en dat durf ik niet alleen", vertelt hij. Een strandlift juicht hij daarom van harte toe. Ook omdat de Blauwe Loper (zie bovenstaande video), waarover rolstoelen over het strand konden rijden, niet meer beschikbaar is. "Hij schijnt nog wel te bestaan, maar is stuk."

Houten vlonders

Straks de lift in en dan naar beneden. Maar dan? "Dan moeten ze wel houten vlonders neerleggen of iets dergelijks, want je komt anders in het zand terecht. Ik heb wel eens meegedaan aan een proef met zogenaamde rupsbanden. Daar kon je mee door het zand rijden. Maar ik heb er daarna nooit meer iets over gehoord", besluit Martijn.