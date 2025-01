Eén dag cel en 180 uur taakstraf voor Volendamse 'vlogpriester' in kinderpornozaak

De rechtbank veroordeelt de voormalige kapelaan van de Sint-Vincentiuskerk in Volendam voor grensoverschrijdend gedrag. Hij was in het bezit van en had toegang tot kinderpornografische afbeeldingen en stuurde een seksueel getint bericht naar een 11-jarig slachtoffer.

"De verdachte had gedurende een periode van ruim twee jaar 105 kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit of toegang daartoe. Het ging om de ernstigste categorie, waarbij jonge kinderen verregaand seksueel worden misbruikt. Daarnaast stuurde de verdachte via Snapchat een video aan een 11-jarig slachtoffer waarop hij aan zijn vinger zuigt en plaatste daar seksueel getinte opmerkingen en emoji's bij", oordeelt de rechtbank.

Populaire vlogpriester

De priester was ooit razend populair in het dorp. Tijdens de coronaperiode bakte de geestelijke erop los en maakte daar filmpjes van. Hoe noemde dat zelf de "Heel Volendam Bakt: pastorie-editie!". G was geen doorsnee kapelaan en zocht op deze manier contact met jongeren. Ook ging hij met jongeren gamen.

De Volendamse parochiepriester, werd in mei 2023 door het bisdom ontslagen vanwege een aangifte die tegen hem werd gedaan vanwege 'sexting', oftewel het versturen van seksueel getinte berichten naar een minderjarige.

Niet welkom in Edam-Volendam

De rechtbank stelt een aantal voorwaarden aan het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf. Zo moet de veroordeelde zich laten behandelen, mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer en is het hem verboden om in Edam-Volendam te komen. Daarnaast moet hij elk contact met minderjarigen vermijden en mag hij geen toegang hebben tot kinderpornografisch materiaal. De reclassering zal toezicht houden op de naleving van deze voorwaarden en hem daarbij ondersteunen. De rechtbank legt echter geen beroepsverbod op, zoals de officier van justitie had geëist.