Twee verkeersongelukken op de Blokdijk

Rond 09.45 uur krijgt de politie een melding van een verkeersongeval op de Blokdijk (N506) in Wijdenes. Twee auto's waren tegen elkaar gebotst, waarbij een auto in de naastgelegen sloot belandde. Er vielen geen gewonden, maar een van de bestuurders is aangehouden voor verder onderzoek.

Tweede ongeluk

Kort daarna, om 10.09 uur, krijgt de politie opnieuw een melding. Ditmaal gaat het om een kettingbotsing tussen drie voertuigen, eveneens op de Blokdijk. Daarbij raakte één van de bestuurders gewond.

De politie is een onderzoek gestart naar het eerste ongeluk, waarbij de bestuurder is aangehouden. De weg is momenteel nog afgesloten. De politie weet nog niet wanneer de weg weer vrijkomt.