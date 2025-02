Bij Jan Dulles thuis spreken de kinderen in Volendams dialect

"Het is gewoon raar als je erover nadenkt." Jan Dulles doelt op ouders die tegen elkaar Volendams praten en tegen hun kinderen ineens overschakelen naar het Nederlands. "Het is geen aanval, maar meer een zorg over het verdwijnen van het dialect."

"Het voelt voor mij dan net of je kinderen van een andere soort zijn dan wijzelf. Alsof je tegen je kinderen een andere taal moet spreken." In het huis van Jan Dulles wordt dan ook alleen maar Volendams gesproken.

Afkomst, cultuur, geschiedenis en humor

Hij is dan ook verbaasd dat veel ouders zijn gestopt met Volendams praten tegen hun kinderen. Dit komt volgens hem doordat er een generatie is geweest die zich voor het dialect schaamde. Het zou te boers zijn en de dorpelingen zouden buiten Volendam niet goed Nederlands spreken. Jan is het daar niet mee eens en is juist trots op het dialect. "Trots op onze afkomst. De hele Volendamse cultuur en wat erbij hoort. De Volendamse geschiedenis."

Het zou volgens Jan een groot gemis zijn als het zou verdwijnen. "De Volendamse humor heeft heel veel te maken met het dialect. Typisch Volendamse humor verdwijnt dan ook. Veel humor komt door de taal. Soms kan je voor vier Nederlandse zinnen één Volendams woord gebruiken. Dat is grappig en dat verdwijnt als we stoppen met het Volendamse dialect. Ik vind dat we in heel Nederland onze culturen moeten beschermen."