Burgemeester Dales: "Bedreigingen kwamen wel even binnen"

"Boosheid bij demonstranten en andere inwoners zit erin. Ook dat ze vinden dat beide groepen niet gelijk behandeld zijn. Dit tracht ik altijd zoveel mogelijk wel te doen. Daarbij is het zo dat zolang het veilig en ordelijk is, niet iedere overtreding meteen bestraft wordt. Er moet enige ruimte zijn. Ruimte gaf ik aan zowel Bezorgde IJmuidenaren als aan XR."

Wat bij Dales, en wat hij ook al eerder aan NH heeft verteld, blijft overheersen, is het gevoel dat het niet uit de hand is gelopen. "Dat is te danken aan velen: aan het leeuwendeel van de demonstranten die zich vreedzaam hebben opgesteld, en aan de mensen van de politie, de gemeente, Rijkswaterstaat en Port of Amsterdam die het goede verloop van de demonstraties hebben ondersteund. Met elkaar hebben we vooraf, tijdens en na afloop veel werk verzet. Werk dat we moeten doen, omdat demonstreren een grondrecht is," aldus de burgemeester.