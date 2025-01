Haarlems burgerberaad komt met tien adviezen voor parkeerbeleid

Betaalbare parkeervergunningen voor alle Haarlemmers, een fiets als alternatief en toegankelijk taalgebruik over het parkeerbeleid. Dat zijn drie van de tien adviezen die het burgerberaad heeft aangenomen. Gisteravond kwamen ongeveer 75 Haarlemmers voor de laatste keer bijeen om te stemmen over de 27 adviezen die ze de afgelopen weken hebben opgesteld.

Na dertien wijkgesprekken en een digitale enquête was het burgerberaad het laatste puzzelstukje, legt wethouder Bas van Leeuwen (D66) uit. Nu is het aan de gemeente om met de adviezen aan de slag te gaan.

Ruimte voor nuance

In maart stemden de Haarlemmers in een referendum tegen de uitbreiding van betaald parkeren. Meer dan 81 procent van de kiezers zei toen 'nee' tegen de uitbreiding in een groot aantal Haarlemse wijken. Met het burgerberaad, de wijkgesprekken en de enquête wilde Van Leeuwen deze uitslag nuanceren en erachter komen waar precies de pijnpunten liggen: "Heel weinig maatschappelijke problemen laten zich tot een ja-neevraag versimpelen," zegt hij.

Door met experts en elkaar in gesprek te gaan, merkten de deelnemers hoe complex de parkeerproblematiek is. "Ik dacht van tevoren dat het veel eenvoudiger was dan het uiteindelijk bleek te zijn," vertelt Joost Duijm.

De zeventienjarige Theun de Koning rijdt zelf nog geen auto, maar deed toch mee aan het beraad. Hij ergert zich namelijk aan de grote hoeveelheid geparkeerde auto's in zijn straat. Toch bleek ook voor hem de situatie niet zo zwart-wit. "Je komt erachter dat standpunten waar je het in eerste instantie helemaal niet mee eens bent, vaak goed onderbouwd zijn."

Hoe nu verder?

Over de vraag of het burgerberaad daadwerkelijk een verschil gaat maken, zijn de meningen verdeeld. Joost kijkt er positief op terug en benadrukt dat de bijeenkomsten in ieder geval hebben bijgedragen aan meer bewustwording, zowel bij de bewoners als bij de gemeente.

Raimond Dufour is minder optimistisch en denkt niet dat er een nieuwe oplossing in zicht is. "Je kunt een burgerberaad wel een eenvoudige stelling voorleggen, maar voor dit soort technische oplossingen zijn wij niet geschikt," zegt hij. "Wat we vandaag hebben gepresenteerd, is bij de gemeente al lang bekend."

Ondanks de twijfels onder de inwoners blijft wethouder Van Leeuwen optimistisch: "Een grote groep enthousiaste Haarlemmers heeft intensief meegedacht, en ik hoop dat hun ideeën ons verder gaan helpen." Het college zal de adviezen nu zorgvuldig analyseren, om in december de nieuwe 'bouwstenen' aan de gemeenteraad te presenteren. "In maart moet er een nieuw voorstel liggen om de parkeerdruk aan te pakken," aldus Van Leeuwen.