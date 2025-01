Koolteler Klaas de Geus legde 100 jaar terug, met unieke foto's, het leven in Stroet vast

Voor achterneef Cees de Geus was het maken van het boek een mooie reis. Naast de foto's staat veel informatie over de geschiedenis en ook over het tuindersvak. Dat vak kent de schrijver van dichtbij. Hij groeide op op de plek waar hij nu aan tafel zijn koffie drinkt. Zijn opa Cor, de broer van Klaas, was daar al tuinder. Ook hij maakte foto's, maar dan in de jaren '60. Af en toe duiken die ook op in het boek. Ze laten zien wat er tussen 1920 en 1970 veranderde of juist hetzelfde bleef.

Uit de vergetelheid

"Klaas is in 1975 overleden. Een halve eeuw geleden bijna. Het is nu toch een monumentje geworden voor een klein, gereformeerd, tuindersleven. Ze hadden geen kinderen en nu heeft hij toch even zijn 'moment of fame'. Veel mensen waren al vergeten dat hij in die tijd foto's heeft gemaakt. Hij wordt even uit de vergetelheid gehaald."

Het boek wordt vanmiddag gepresenteerd in 't Centrum in Stroet en is daarna voor iedereen verkrijgbaar. De tante, Marie, die met de foto's bij Cees kwam, krijgt het eerste exemplaar. "Dat is wel mooi. Zij is de enige nog levende persoon die ooit door Klaas om de foto gezet is. Ze was toen nog maar een klein meisje. Ik hoop gewoon dat het een gezellige middag wordt. Het is ook een beetje een reünie." Boeken zijn te bestellen via www.uitgeverij-noord-holland.nl