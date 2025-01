Vergeet de puppytraining: hier voed je je hond holistisch op

Vergeet alles wat je geleerd hebt op de puppytraining van je hond. Geen snoepjes als beloning, of rukjes aan de lijn als straf. Anneke Niesten, hondentrainer bij De Duinhonden in Heemskerk, is ervan overtuigd dat mensen soms te snel te veel willen van hun hond. Niet dat ze dat de baasjes kwalijk neemt: ze geeft ze tips voor een betere samenwerking met hun lieve viervoeter. Ze neemt NH in deze video mee naar haar holistische hondentraining.