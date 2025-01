Tranen bij slachtoffers Martijn N. na vrijspraak verkrachtingen: "Ze zijn erg teleurgesteld"

De advocaat van de slachtoffers zegt dat haar cliënten teleurgesteld zijn. "Met name dat de rechtbank zegt dat als je je niet verzet, het geen verkrachting is. Dat kwam met name hard aan bij iedereen. Ook omdat zij meerdere keren 'nee' hebben gezegd, of 'stop', of 'au'."

De reden van de vrijspraak van de verkrachtingen was volgens de persrechter dat dwang niet genoeg bewezen kon worden.

Ruw en dominant

"Uit de verklaringen van de slachtoffers konden de rechters niet het niveau van geweld halen waaraan iemand zich niet had kunnen onttrekken of waar iemand niet tegenin had kunnen gaan. Verdachte is ruw en dominant geweest naar de slachtoffers. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee bewijs hebt voor een verkrachting", vertelde zij na afloop van de zitting.

De advocaat van Martijn N., Gerard Spong, spreekt van een eclatante overwinning voor zijn cliënt. "Hoe je het ook wendt of keert: negentig procent van de verwijten die het Openbaar Ministerie op tafel legt, is niets van overgebleven. Mijn cliënt is opgelucht", aldus Spong.