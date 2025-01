Dit bouwwerk houdt Noord-Holland de komende decennia zoet

Rijkswaterstaat heeft de zoutdam gebouwd omdat via de nieuwe Zeesluis IJmuiden veel meer zout water het Noordzeekanaal instroomt dan via de oude Noordersluis.

Per schutbeurt komt er tienduizend ton zout in het zoete Noordzeekanaal terecht. Verdere verzilting van het kanaal zou landbouw en drinkwatervoorziening op den duur in gevaar brengen.

Slim gebruik van natuurkundig principe houdt het kanaal zoet

Omdat zout water zwaarder is dan zoet water, zakt het zoute water naar de bodem. Door een opening onderin de zoutdam, een soort onderwaterbrievenbus, stroomt het zoute water via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden terug naar zee. Het zoete water blijft in het kanaal.