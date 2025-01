Deze opvallende kubus bulkt de komende decennia van de Hollandse meesters

Het pand is eigendom van Kortmann Art Packers & Shippers, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het inpakken en vervoeren, maar ook in het opslaan van kunst. Voorheen had het bedrijf alleen het lage betonnen gebouw aan de Bijlmermeerstraat in gebruik, maar sinds twee jaar staat er een futuristisch ogende kubus naast.

Sinds de uitbreiding heeft Kortmann 20.000 vierkante meter opslagruimte, en dus genoeg om de collectie van het Frans Hals Museum op te slaan. Bij elkaar is 4.200 vierkante meter nodig om de circa 18.000 werken uit het Frans Hals Museum een plek te geven. "Zo'n twintig procent", vertelt Frans Kortmann in gesprek met NH.

Onder die werken zijn werken van talloze Hollandse meesters, waaronder Frans Hals zelf, maar ook Jacob van Ruisdael, Jan Steen, Maarten van Heemskerck en Salomon van Ruysdael. Een deel van de collectie wordt nu onder slechte (klimaat)omstandigheden bewaard, waardoor de behoefte aan een nieuw, modern depot groot is.

Glow in the dark

Ondanks dat het pand helemaal klaar is voor gebruik, vragen mensen zich toch vaak af wanneer het gebouw af is, vertelt directeur Frans Kortmann in gesprek met NH. Dat heeft te maken met het feit dat het vrijwel het volledige pand is bedekt met zonnepanelen, maar hier en daar een paneel is weggelaten. "Die zouden 's avonds moeten oplichten, maar de glow in the dark valt wat tegen."

Met de bouw van het nieuwe depot heeft het bedrijf in totaal vijfduizend zonnepanelen laten plaatsen. Die wekken veel meer stroom op dan het bedrijf nodig heeft. "Ik denk dat we zo'n vijftien procent zelf gebruiken", aldus Kortmann. De rest van de stroom wordt teruggeleverd aan het net.

Verhuizing

Kortmann verwacht de collectie binnen twee jaar naar Hoofddorp te verhuizen, zei hij gisteren bij de ondertekening van de deal. "Het spannendste is eigenlijk om de werken uit dit pand weg te halen. Bij ons naar binnen is een stuk eenvoudiger. Daar hebben we veel ervaring mee. Je mag natuurlijk niets aan het toeval overlaten."