Jayden Turfkruier voor het eerst bij Suriname: "Ontzettend veel lieve berichten gehad"

"Een hele leuke en leerzame ervaring, maar het was wel een beetje warm (30 tot 35 graden red.)", omschreef Jayden Turfkruier zijn periode bij de Natio. "Gelukkig vloog ik met een aantal andere spelers (Sheraldo Becker, Virgil Misidjan, Liam van Gelderen en Silvinho Esajas red.). Bij aankomst op vliegveld Zanderij werden we in de spelersbus gezet en richting het stadion gereden voor een uitlooptraining."

Stanley Menzo (oud-trainer van o.a. FC Volendam) is de huidige bondscoach. Turfkruier heeft meermaals met hem gesproken. "Hij zag mij als een middenvelder en we hadden het over de speelwijze. Helaas heb ik in de wedstrijden geen minuten gemaakt, maar hij verzekerde dat het goed komt. Het was natuurlijk ook mijn eerste keer, maar het lijkt me een geweldig gevoel om voor mijn land te spelen."

