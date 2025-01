Plastic-aanpak op strand kan effectiever, op Texel laten ze zien hoe

Vorkjes, tandpastatubes, touw, de lijst aan aangespoelde voorwerpen is gigantisch. Vooral in de wintermaanden spoelt er veel troep aan. "We hebben juist op de afgelegen delen, waar geen afvalbakken te vinden zijn, jutkooien geplaatst waar de mensen de troep in kunnen doen. We gaan er af en toe naartoe en scheiden dan meteen de spullen en die laten we dan recyclen", vertelt Henk Griffioen van Texel Plastic Vrij.

De organisatie werkt mee aan het nieuwe project 'Wad gaat Om' dat de plastic soep op grote schaal wil gaan aanpakken in de Waddenzee. Met geld vanuit het Waddenfonds en van andere partners wordt er de komende tijd 7,4 miljoen euro geïnvesteerd in de aanpak van het probleem. Het Waddengebied moet daarmee een voorbeeldrol krijgen voor de rest van de wereld. Want het gevaar van plastic in de natuur wordt nog steeds onderschat, vinden de deelnemers.

Mens en natuur

"Plastic wordt gezien als iets goeds, iets duurzaams. Het gaat lang mee, het is goed dat we het hebben. Dat geldt eigenlijk voor de producten die we echt nodig hebben zoals je telefoon of televisiescherm. Je wilt niet dat die afbreken. Maar veel zeehondenknuffels zijn van polyamide of veel beddengoed is van polyester. We hebben vaak geen idee waar plastic in zit of dat het ook in onszelf of de natuur terechtkomt.", zegt Eileen Blackmore, een van de initiatiefnemers van het project.

