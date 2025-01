Hoog bezoek in Alkmaar: "Mama, doe de groetjes aan koningin Máxima!"

Koningin Máxima bezocht verschillende afdelingen in het ziekenhuis en haar populariteit was duidelijk merkbaar. Overal doken medewerkers op langs de grote raampartijen om een glimp van haar op te vangen. Een schoonmaakster met Argentijnse roots had zelfs een vlag meegenomen.

Grote eer

Ook voor verpleegkundige Mark Meijer uit Heerhugowaard was het een bijzondere dag. Hij mocht Máxima vertellen over de nieuwste technologie die hij gebruikt. "Speciaal op het gebied van verpleegkundige zorg maken we hier echt stappen in", vertelt hij. Zo worden patiëntengegevens direct online gedocumenteerd en daardoor kan Mark efficiënter werken. Met het flinke tekort aan zorgpersoneel komt deze technologie als geroepen.

Noordwest Ziekenhuisgroep probeert voorop te lopen om de zorg toekomstbestendig te maken. "En dan is het natuurlijk een grote eer om dat met de koningin te delen", besluit Mark. "Dat overkomt je waarschijnlijk maar één keer in je hele leven."