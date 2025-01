Jonge overvaller richt wapen op medewerker en slaat vitrine telefoonwinkel kapot

Twee verdachten komen die dinsdag om 10.10 uur op een scooter aangereden bij een telecomwinkel aan de Heiligeweg in Krommenie. Ze stappen af, praten buiten nog wat tegen elkaar en lopen dan naar binnen bij de zaak.

De jongen met de zwarte helm is aangehouden, dus hij is in de video geblurd. De 16-jarige jongen uit Amsterdam wil niets zeggen over de identiteit van zijn handlanger. Daarom is de verdachte met de rood/witte integraalhelm nog altijd de grote onbekende in dit verhaal.

Haalt trekker over

De man die de politie nog zoekt, haalt tijdens de overval de trekker van zijn vuurwapen over. Het winkelpersoneel wordt compleet verrast en wordt onder bedreiging met het wapen gedwongen spullen af te staan. Een medewerker vertelt daarover: "Ik zie dat de persoon met het pistool op ons als medewerkers richt. Ik hoor meerdere knallen vanuit het pistool."