Kopen, kopen, niet kijken: Hoofddorpers slaan op de gok onbezorgde pakketten in

Klanten kunnen in bakken graaien met in totaal 10.000 kilo pakketten. "Bij een verkeerd adres, als iemand overlijdt of verhuist. Als een pakket nooit aankomt, gaat het naar grote opslagplekken in heel Europa. Normaal worden ze dan vernietigd", legt oprichter Alexis Faure van het achterliggende Franse bedrijf uit.

Het bedrijf koopt de pakketten op om door te verkopen via dit soort pop-up winkels. Het gewicht van een pakket bepaalt de prijs. Per honderd gram betaal je zo'n twee euro. Honderd gram is minder dan je denkt. Voor zware pakketten betaal je zo tientallen euro's. Je weet pas bij de kassa hoe duur je pakket is.

Geluk hebben

De meeste klanten proberen voor ze een besluit nemen goed te voelen wat er in hun pakket kan zitten. "Dit voelt als het doosje van een Apple Watch", zegt een tiener hoopvol. "Dit is misschien wel een telefoon", gokt een meisje. Met een beetje geluk koop je iets dat meer waard is dan de prijs die je hebt betaald. En kan je het ook nog eens echt gebruiken.

Maar het kan dus ook uitlopen op een teleurstelling. Zo blijkt de Apple Watch een waaier en vindt ook het meisje haar gedroomde telefoon niet.