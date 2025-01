Amsterdamned 2 wordt opgenomen op Alkmaarse grachten

Iedere Alkmaarder kan het bevestigen: 'ons' Luttik Oudorp doet heus niet onder voor het Singel of de Herengracht in Amsterdam. Want onder meer die bekende Alkmaarse gracht dient als decor voor Amsterdamned 2, zag mediapartner Streekstad Centraal.

Al is het niet zo waarschijnlijk dat we uiteindelijk de Waag en het Huis met de Kogel terug zullen zien in het eindresultaat. "We filmen onder de brug", helpt regisseur Dick Maas de Alkmaarders meteen uit die droom.

Appelsteegbrug

Het is niet de eerste keer dat Maas uitwijkt naar een andere stad voor de opnames van Amsterdamned. Voor het eerste deel filmde hij al in Utrecht.

Het overgrote deel wordt natuurlijk wel in de hoofdstad gefilmd, maar niet alles lukte daar. "We hadden een scène gepland in Amsterdam bij een vergelijkbare brug", vertelt Maas. "Maar die was in onderhoud." Dus kwamen ze uit bij de Appelsteegbrug.

Al is het dan alleen maar de onderkant van die brug, tóch zijn Alkmaarders best nieuwsgierig. "Ik ben wel trots op mijn stadje", reageert één van hen. "Het is een mooi decor." Of er echt wat van Alkmaar te herkennen zal zijn, moet volgend jaar blijken. De première is gepland voor december 2025.