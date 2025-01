Amsterdam Marathon pakt groots uit met jubileumeditie: meer lopers en nieuwe afstand

Vanwege Amsterdam 750 wordt een nieuwe afstand geïntroduceerd: 7,5 kilometer. Die wordt gehouden op de zaterdag. Daardoor vervalt de korte afstand (8 kilometer) op de zondag. De limiet voor de hele marathon kan daardoor worden uitgebreid naar 30.000 deelnemers. Dat aantal was bij de editie van dit jaar nog 22.500 lopers. De inschrijving start zondag 27 oktober vanaf 9.00 uur en dat is niet zo gek, aangezien het dan de 749e verjaardag van Amsterdam is.

Zoveel mogelijk mensen

"In dit feestelijke jaar willen wij zoveel mogelijk mensen in beweging brengen", reageert racedirecteur René Wit van Le Champion "Vooral ook uit Amsterdam zelf en daarom hebben we besloten om de 8 km te verplaatsen naar de zaterdag en aan te passen naar een 7,5 km, in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad. Ook de Kids Run krijgt een plek in het programma van de zaterdag en zal net als de 7,5 km finishen in het Olympisch Stadion. Door het verplaatsen van deze twee looponderdelen, ontstaat er meer ruimte in de capaciteit op zondag en blijft de spreiding op het parcours gegarandeerd."

