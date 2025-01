't Gooi in de ban van paddenstoelen na vondst zeldzame kammetjesstekelzwam

Joyce Bouwhuis uit Hilversum liet ons via Facebook weten dat haar zesjarige zoon een vuurzwam bij het Laarder Wasmeer heeft gevonden. De jongen is gek op paddenstoelen en heeft inmiddels al veel bijzondere exemplaren gezien. Samen met zijn moeder gaat hij regelmatig op zoek. Op zijn verlanglijstje staan nog twee padenstoelen die hij echt nog hoopt te zien: de pruimenzwam en de koraalzwam.

En Peter Prinssen fotografeerde op landgoed Boekesteyn in 's-Graveland een grote verzameling steeltjeszwammen. Harmen ten Broeke uit Loosdrecht legde steeltjeszwammen in de avond vast en uit Laren kreeg onze redactie de dennenvoetzwam van Peter van Leeuwen. (zie fotocarrousel)

Vernield?

Verder bleek uit de reacties dat veel mensen op zoek zijn gegaan naar door de NH Gooi ontdekte kammetjesstekelzwam. Maar het Corversbos blijkt dan toch groter dan gedacht.

Verslaggever Thijs Bennema van het NPO5 radioprogramma 'Bert op 5' wilde dinsdag ook graag de kammetjesstekelzwam in het echt zien. Op aanwijzing van de NH Gooi-redactie toog hij tegen schemer het bos in. Live in de uitzending zocht hij naar de paddenstoel, maar hij kon de witte zwam niet vinden.

Was de zwam verdwenen of net zoals een paar jaar terug vernield? Geen van beide bleek het geval. Dinsdagavond laat is deze redactie opnieuw gaan kijken en toen was de kammetjesstekelzwam er nog. De zwam hangt veilig te pronken aan de dode beuk.