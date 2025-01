Hoorn en Koggenland willen nog steeds azc-locaties creëren: maar waar?

Maandag blokkeerde een nipte meerderheid van de gemeenteraad in Koggenland een opvang voor 550 asielzoekers op de Leekerlanden, nabij Bobeldijk. Daarmee zou de gemeente, samen met Hoorn, voldoen aan de opgave van de spreidingswet (399 voor Hoorn en 149 voor Koggenland).

Nu dat plan is afgeketst, moeten beide gemeenten weer terug naar de tekentafel. De ambitie om te voldoen aan de spreidingswet is er. Dus is de vraag: hoe nu verder?

Koggenland onderzoekt 26 locaties: ook Leekerlanden

Om te beginnen met Koggenland. De gemeente gaat alle 26 eerder onderzochte locaties opnieuw bekijken en komt dan met een nieuw voorstel. Wat op tafel ligt, is één locatie voor 149 asielzoekers, of meerdere kleine locaties.

De gemeente heeft eerder een shortlist gemaakt van vier locaties die het beste scoorden. In Avenhorn zijn dat naast voetbalclub RKEDO, de Braken in Obdam, Distriport in Berkhout en de Leekerlanden. Want hoewel die laatste is afgewezen als plek voor een grote opvang, is die nog wél in beeld voor een kleiner azc. Alle vier locaties zijn volgens onderzoek geschikt om 149 vluchtelingen op te vangen.

Nadelen bij kleinere azc-locaties

Maar aan alle alternatieven kleven ook nadelen. Het gaat namelijk in alle gevallen om kleine opvanglocaties, waarvoor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vanwege de kosten minder faciliteiten kan regelen. Zo zal er bijvoorbeeld geen interne zorg zijn en moeten vluchtelingen naar huisartsen en tandartsen in de buurt.

Een opvang verspreid over twee of drie locaties in de gemeente, is volgens het COA bij voorbaat onhaalbaar. Er zijn op de mogelijke locaties weinig tot geen voorzieningen, waardoor een enorme investering nodig is. "Gaan we belastingen verhogen? Of voorzieningen schrappen?", vroeg Karin Rietveld van PvdA-GroenLinks zich al af tijdens de raadsvergadering.