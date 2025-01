Frans Hals Museum verhuist 18.000 kunstwerken

De 18.000 opgeslagen kunstwerken vinden straks een nieuwe plek in een depot in Hoofddorp. Dat is 4.200 vierkante meter groot. "Alles staat daar straks veilig achter slot en grendel", zegt algemeen directeur van het Frans Hals Museum, Lidewij de Koekkoek. "Maar ook onder ideale klimaatomstandigheden. Dat is erg belangrijk, de luchtvochtigheid en temperatuur moeten constant zijn. Ons restauratieatelier verhuist ook naar het nieuwe depot."

De ondertekening was gisteravond in een van de zalen van het museum aan het Groot Heiligland. Het nieuwe depot is hard nodig, want een groot deel van de kunstwerken wordt nu onder slechte omstandigheden opgeslagen. Deels op de zolder van het Frans Hals Museum zelf, deels in andere opslagruimtes. Daar zijn de klimaatomstandigheden moeilijker te reguleren. Dat is bepaald niet ideaal, legt cultuurwethouder Diana van Loenen uit.

Collectie van alle Haarlemmers

"Dit is een bijzondere bijeenkomst. Het is heel belangrijk om goed op je collectie te letten. Het gaat immers om de collectie van alle Haarlemmers. Dat komt straks allemaal bij elkaar in een goede ruimte, in een heel duurzaam gebouw. En daar staat het voor een lange periode veilig en droog."

Het museum en de gemeente gaan een langdurige overeenkomst aan met het nieuwe depot. De eerste huurperiode is twintig jaar, waarna de overeenkomst met nog eens twintig jaar kan worden verlengd. Van Loenen: "We zijn er eigenlijk al sinds 2001 bezig om de kunst goed onder te brengen. Ik ben blij dat we nu deze oplossing hebben gevonden. En dan is het de goedkoopste oplossing om dat voor de lange termijn vast te leggen."