112-blog | Drie rijstroken dicht na ongeluk op de A2 • Auto scheurt met 220 kilometer per uur over de weg

23 oktober 2024, 18.22 uur

Op de A2 bij knooppunt Holendrecht is vanmiddag rond 17.30 uur een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn drie rijstroken dicht. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachting is dat het tot 18.45 uur zal duren totdat de weg weer vrij is. De vertraging is zo'n 20 minuten.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Op een foto die Rijkswaterstaat deelt op X is te zien dat één auto aan de achterkant flink beschadigd is.