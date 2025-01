Botsing Hempont en binnenvaartschip, pont voorlopig uit de vaart

Update: er is een nieuwe pont ingezet, waardoor automobilisten, voetgangers en fietsers weer vervoerd kunnen worden van en naar Amsterdam.

Er is nog weinig bekend over het ongeluk. Een woordvoerder van GVB geeft aan dat de schipper erg is geschrokken, maar er niemand gewond is geraakt. Er wordt op dit moment gekeken hoeveel schade er aan de pont is.