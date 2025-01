Binnen één dag tienduizend euro opgehaald voor zwaar mishandelde Jos (63)

"Onze geliefde Jos en zijn vrouw Annelies zijn slachtoffer geworden van zinloos geweld. Wij hebben jullie hulp hard nodig, meer dan ooit!" Dat schrijven vaste krachten Sandy (39) en Bo (37) hier op de website van de inzamelingsactie.

Ze werken bij Ons Ding, 'maar het voelt meer als een tweede thuis'. Jos en Annelies hebben een hart van goud, zeggen ze. "Jos heeft liever dat de klant tevreden is, dan dat hij extra geld verdient, echt waar! Daarom is het zo oneerlijk dat dit Jos is overkomen."

Afgelopen februari werd Jos zwaar mishandeld in zijn zaak Ons Ding. Hij overleefde het, maar het had net zo goed z'n dood kunnen zijn. De daders, een vader (60) en zoon (29) uit IJmuiden werden afgelopen maanden veroordeeld voor poging tot doodslag.

De mannen moeten Jos en Annelies ook een schadevergoeding van 40 duizend euro betalen. Dat lijkt veel, maar is niet genoeg om Jos' en Annelies' schulden af te kunnen betalen. Sinds de mishandeling hebben beide zoveel geestelijke- en lichamelijke klachten, dat ze niet konden werken.

Ons Ding opstarten met een schone lei

Hoeveel is er precies nodig? Annelies antwoordt een beetje aarzelend, en pas na enig aandringen. Zij en Jos schamen zich eigenlijk een beetje dat er geld voor hen wordt opgehaald. "Met 30 duizend euro beginnen we echt met een schone lei. Dan kunnen we iedereen afbetalen en eten en drank inkopen om Ons Ding weer op te starten na al die maanden."

Geldinzamelaars Sandy en Bo wijden nog iets meer over uit dan Annelies: "Het koffieapparaat en de frituurpan zijn bijvoorbeeld stuk doordat ze zo lang niet gebruikt zijn. Zulke horeca-apparaten zijn ontzettend duur."

Een derde van het streefbedrag opgehaald

Zoveel geld helemaal zelf ophoesten, dat is bijna niet te doen voor de restauranteigenaren. Jos kan nog steeds slecht zien en loopt met een stok. Hij heeft ook nog regelmatig traumatherapie, net als Annelies.

Dat IJmuiden meeleeft met het stel is inmiddels wel duidelijk: binnen een dag staat de teller van de inzamelingsactie al op een derde van het streefbedrag. "Goed hè!" vinden Bo en Sandy. "We hopen ontzettend dat het zo door blijft gaan en we de 30 duizend euro halen."

Annelies en Jos zijn ontzettend ontroerd door de steunbetuigingen en de inzamelingsactie. "Lieve schatten, we krijgen zoveel liefde van jullie. Ik kan het alleen niet bijhouden al die appjes en media maar vanuit ons hart: dank, dank, dank, het is hartverwarmend en dit geeft zoveel goede moed."