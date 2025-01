NVWA: ongeluk waarbij jongetje uit achtbaan slingerde is schuld van kermisuitbater

Afgelopen zomer ging het gruwelijk mis bij een van de kinderattracties op de Alkmaarse kermis. Bij achtbaan de Crazy Clown werd een kleuter na een bocht uit het voorste karretje gelanceerd en viel hij van drie hoog naar beneden. Hij liep meerdere verwondingen op en houdt er een litteken boven zijn oog aan over.

Een dag na het ongeluk ging de attractie weer open, omdat de NVWA concludeerde dat het veilig was. Volgens de autoriteit heeft de uitbater die dag niet de juiste veiligheidsregels opgevolgd. Het jongetje was te klein om in de voorste wagon te zitten. "Voor die zitjes geldt een minimum lengte. Het kind moet minstens 1.10 meter zijn of er moet een volwassene mee", reageert een woordvoerder van de autoriteit tegen NH. "Dat is de procedure van veilig gebruik, maar het heeft er alle schijn van dat dit niet is nageleefd."

De destijds 5-jarige dochter van Nienke de Groot viel vijf jaar geleden uit dezelfde attractie in Hengelo. "Mijn dochter zat niet helemaal vooraan, maar wel in een van de voorste wagons", vertelt ze. Ze begrijpt niet waarom de NVWA ervoor koos de attractie open te houden. "Ik ben blij dat ze nu inzien dat er iets niet goed gaat. Tegelijkertijd voel ik ook enige frustratie. Pas als je als ouder naar de media stapt en de politiek zich ertegenaan bemoeit, kan het ineens wel."

Altijd bang na ongeluk

Na het ongeluk is haar dochter eigenlijk nooit meer de oude geworden, deelt Nienke. "Ze heeft sindsdien veel last van angsten. Ze ziet overal gevaar in. Als we op vakantie zijn en over een brug of door een tunnel gaan, houdt ze haar adem in, omdat ze bang is dat het instort. Op straat is ze bang te worden aangereden. Haar basisveiligheid is gewoon weg."

De NVWA doet onderzoek en dat loopt nog. Toch benadrukt de autoriteit dat de achtbaan niet onveilig is. "De attractie voldoet aan de wettelijke normen en is goedgekeurd door de keurende instantie. Met daarbij de voorwaarde dat de procedure voor het veilig gebruik wordt gevolgd", verklaart de woordvoerder. "Het slachtoffer was te klein om alleen of met een ander kind vooraan te mogen zitten. Dat betekent niet automatisch dat deze of vergelijkbare attracties an sich onveilig zijn."