Schagerbruggers investeren massaal in dorpskroeg, bank is niet eens meer nodig

De eigenaren van het pand kondigden onlangs aan de kroeg te gaan verkopen, dus kwam stichting OEK (Ons Eigen Kring/Kroeg) in actie. De groep vrijwilligers huurt het pand sinds 2015, knapte de boel op en blies de kroeg nieuw leven in.

Afgelopen week presenteerde de stichting haar reddingsplan aan het dorp. Het idee: zowel particulieren als ondernemers kunnen een aandeel van de kroeg kopen, in ruil voor een vaste rente. Certificaten zijn te koop vanaf 1.000 euro.

Om de kroeg te redden was er 2,5 ton nodig. Met dit bedrag zou de stichting, samen met de bank en de certificaathouders, het pand kunnen financieren. Na de informatieavond was er al anderhalve ton opgehaald.

Banklening niet meer nodig

Slechts een paar dagen later was het streefbedrag van 2,5 ton al bereikt. "Toen besloten we voor de 450 certificaten te gaan, zodat we de bank helemaal niet meer nodig zouden hebben", zegt Huub Tiebie, voorzitter van de stichting. Ook daarop hoefde OEK niet lang te wachten: er is inmiddels al voor 4,5 ton aan certificaten verkocht. Een banklening is dus niet meer nodig. "We profiteren zonder de bank van een lagere rente, wat ons meer financiële ruimte geeft," zegt Tiebie.

Tekst gaat verder onder de foto.